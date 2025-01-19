MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde bir PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Aziz vatanımızı terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" denildi.