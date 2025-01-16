MSB teğmenlerde karar tarihini açıkladı

MSB Kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlere ilişkin YDK bugün saat 14.00'da toplanacağını belirtti. MSB, YDK'nın kararı yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlayacağını açıkladı.
MSB'DEN TEĞMENLER İÇİN TARİH AÇIKLAMASI
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde kılıç çatarak, ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganları atan teğmenler hakkında başlatılan soruşturmada teğmenlerle ilgili dosya Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'nda bugün yapılacak olan toplantıda görüşülecekti. Görüşme öncesi Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. MSB'nin haftalık basın bildirisinde teğmenlere ilişkin, "(Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlere ilişkin) YDK bugün saat 14.00'da toplanacaktır. YDK kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır." ifadeler yer aldı.
NE OLMUŞTU?
30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı atması sonrasında disiplin soruşturması başlatılmıştı. 5 teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na getirilmişti. Teğmenlerin tören esnasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.