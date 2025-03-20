MSB, terör örgütü PKK'ya çağrı yaptı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'ya 'koşulsuz olarak silah teslim edin' çağrısında bulunması dikkat çekti.

MSB, terör örgütü PKK'ya çağrıda bulunarak, "Terör örgütü, tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bebek katili Öcalan'ı meclise davet ederek 'PKK'yı lağvedin, silahları bırakın' çağrısı sonrası başlayan süreç son olarak teröristbaşının 'silahları bırakın ve lağvedin' açıklaması ile sona ermişti. Terör örgütü ise şartlı olarak silah bırkacağını belirtmişti.