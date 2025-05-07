MSB teröriste 'terörist' diyemedi! Şehit uzman çavuşun şehadet haberini böyle duyurdu... Vatandaştan tepki yağdı...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröriste, ‘terörist’ diyemedi. Uzm. Çvş. Önder Özen’in şehadet haberini duyuran MSB, saldırıyı kimin yaptığına ilişkin bilgiye yer vermezken, “Irak’ın kuzeyinde mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız hastanede şehit oldu” şeklinde duyurdu.

MSB ‘TERÖRİST’ DİYEMEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürdürdüğü açılım süreci MSB’yi vurdu. Milli Savunma Bakanlığı, son şehit haberi paylaşımında ‘terör örgütü üyesi’ tabirini kullanmaması dikkat çekti. “Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım” diyen Alya’nın babasının şehit haberinde ‘terörist’ denilmedi.

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMASI

MSB Uzm. Çvş. Önder Özen’in şehadet haberini, bölücü terör örgütü gibi hiçbir ifadede bulunmazken, “Irak’ın kuzeyinde mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız hastanede şehit oldu” şeklinde paylaştı.

ALYA BABASI İÇİN “TOPLU İĞNE BABAMA BATIYOR” DEMİŞTİ

Teröristlerin döşediği mayın nedeniyle şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen’in, önceki gün Afyonkarahisar’da düzenlenen cenaze töreninde küçük kızı Alya’nın sözleri yükleri yakmıştı. Irak’ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesinde PKK terör örgütünün döşediği mayına basarak şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen’in önceki gün Afyonkarahisar’da düzenlenen cenaze töreninde yürek yakan bir diyalog yaşandı. Alya’nın yakasına da babasının fotoğrafını ve şehit çocuğu yazılı kağıdı iğnelendi. Kadın binbaşı kağıdı iğneledi. Alya’ya “dikkat edelim iğne sana batmasın” dedi. Küçük kız uzun süre yakasına takılan iğneye baktı ve “Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım” dedi. Küçük kızın bu sözleri Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu.

ARDI ARDINA TEPKİLER GELDİ

MSB’nin paylaşımının altına ise vatandaşlar tarafından tepki yorumları yağdı. Bazı kullanıcılar, “Şehit oldu da nasıl şehit oldu kendi kendine mi ?”, “Nerde şehit oldu ? Ne oldu ? Kim yaptı ?”, “Nasıl şehit oldu kim şehit etti” ve “Sadece şehit olmuştur yazılıyor artık askerimizin nerede şehit olduğu kim tarafından şehit edildiğini bile yazmıyorlar. O kadar normalleşti her şey barış süreci tabi yersen” şeklinde yorumlar yapıldı.