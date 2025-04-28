MSB: Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı olumlu bir havada gerçekleştirildi

MSB, Türk ve Yunan heyetleri arasında bugün Selanik'te yapılan GAÖ Toplantısı'nın yeni turuna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turu 28 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı Selanik’te Yunanistan Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır.

Her iki heyet de büyükelçiler ve üst düzey askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur.

Toplantıda her iki taraf, 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri gözden geçirmiş ve 2026 yılı uygulama planını ele almıştır. Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki toplantı Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecektir."