Azerbaycan'dan havalanarak Türkiye'ye gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait bir C-130 Hercules kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Olay sonrası MSB tarafından yapılan açıklamada, uçakta 20 personelin olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının başladığı duyurulmuştu.

Türkiye'yi yasa boğan gelişme ise sabah saatlerinde yaşandı. Uçakta bulunan 20 askerimiz şehit olurken naaşlarına ulaşıldı.

MSB, şehitlerimizin isimlerini açıkladı:

PİLOT BİNBAŞI NİHAT İLGEN

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, 38 yaşındaki İlgen'in Sakarya Mahallesi'nde, ailesinin yanında bulunan eşi Ülkü'ye şehadet haberini verdi.

PİLOT BİNBAŞI SERDAR USLU

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı.

Serdar Uslu

Askeri yetkililer, 39 yaşındaki Uslu'nun merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki evinde eşi Göknur Uslu'ya sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.

PİLOT YARBAY GÖKHAN KORKMAZ

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi askeri yetkililerce ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Büyükçekmece'de bulunan evine gelen askeri yetkililere tedbir amaçlı sağlık görevlileri de eşlik etti. Haberi alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Evin bulunduğu siteye Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziyede bulundu.

PİLOT ÜSTEĞMEN CÜNEYT KANDEMİR

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı.

Kandemir'in Yenimahalle ilçesinde bulunan baba evinde taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı.

Acı haberin ardından şehit Kandemir'in yakınları, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin babası Adil Kandemir, şunları kaydetti:

Şehit Cüneyt Kandemir'in babası Adil Kandemir

"Oğlum şehit oldu. Vatan sağ olsun. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum. Bugün Azerbaycan'daki tören alayını alıp getirmek için gitmişlerdi. Kendisinden de haber alıyorduk. Milletimizin başı sağ olsun."

ÜSTEĞMEN EMRE MERCAN

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın şehadet haberi, Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, 27 yaşındaki Mercan'ın Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta yaşayan babası Halil İbrahim ve annesi Ayşe Mercan'a sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.

Haberin ardından Mercan'ın evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı, Odunpazarı Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Emre Mercan

Eve gelen ailenin yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Mercan'ın geçen yıl evlendiği ve üç kardeşinin olduğu öğrenildi.

ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ NURİ ÖZCAN

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi, Karabük'teki ailesine ulaştırıldı.

Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve askeri yetkililer, 54 yaşındaki Özcan'ın annesi Şaziye ve babası Mehmet Özcan'a hastanede şehadet haberini verdi.

Haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı Şirinevler Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı.

Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ AKIN KARAKUŞ

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş şehit oldu. Merzifon Hava Üssü’nde görev yapan şehit Karakuş’un ailesine acı haber ulaştırıldı.

Akın Karakuş

Şehit Akın Karakuş'un anne ve babasının Gümüşhane’de bulundukları, şehadet haberini orada aldıkları öğrenildi. Sakarya’nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak’ta bulunan yakınlarına da bilgi verildi. Acı haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, evin önüne Türk bayrağı asıldı. Şehidin ağabeyi ve eniştesi, cenaze işlemleri için Amasya’nın Merzifon ilçesine doğru yola çıktı.

ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ EMRAH KURAN

Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi, Muğla'nın Milas ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Ekinanbarı Mahallesi'ne gelen askeri yetkililer, baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran'a 37 yaşındaki oğullarının şehadet haberini verdi.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Emrah Kuran

Kuran ailesinin yakınları, komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da şehidin baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Kuran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ İLKER AYKUT

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Kırkkepenekli Mahallesi'nde yaşayan baba Ünal ve anne Zülbiye Aykut'a, şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı evin önündeki sokağa Türk bayrağı asıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

Baba Ünal, oğluyla dün telefonla görüştüğünü ve oğlunun göreve gideceğini kendisine söylediğini ifade etti.

ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ HAMDİ ARMAĞAN KAPLAN

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın şehadet haberi, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Kaplan'ın Cumara Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Hamdi Armağan Kaplan

Amasya Valisi Önder Bakan, 15'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve diğer yetkililer, şehit ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Acı haberi alan Kaplan ailesinin yakınları da şehidin evine geldi.

Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ BERKAY KARACA

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın şehadet haberi, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

8 Kasım Mahallesi'nde yaşayan baba Nedim ve anne Nurdan Karaca'ya şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ile Belediye Başkanı Murat Gerenli, eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

Şehidin babası Nedim Karaca'nın emekli uzman çavuş olduğu öğrenildi.

ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ İLHAN ONGAN

Gürcistan’da, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın (31) şehadet haberi, Bilecik’teki ailesine verildi.

İlhan Ongan

ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ EMRE ALTIOK

Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un (32) şehadet haberi, Samsun'daki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Altıok'un babası İsa ve annesi Gülay Altıok'un yaşadığı Selyeri Mahallesi Koreli Sokak'taki apartmana Türk bayrağı asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları, taziye ziyaretinde bulundu.

Evde şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Emre Altıok

Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve Belediye Başkanı Mustafa Candal, şehidin 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok'a taziyelerini iletti.

Anne ve babanın, şehidin eşinin hamile olmasından dolayı Kayseri'de oldukları belirtildi.

ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ BURAK İBBİĞİ

Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin (28) şehadet haberi, Çorum'daki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Yaydiğin köyündeki baba evini ziyaret eden yetkililer, baba Rüştü, anne Yurdagül ve kardeşi Bülent İbbiği'ne şehadet haberini vererek, taziye dileklerini iletti.

Ailenin evinin girişine Türk bayrakları asıldı ve taziye çadırı kuruldu.

Yakınları, taziye için şehit evinde toplandı.

Şehit İbbiği'nin, 2 çocuklu ailenin büyük oğlu olduğu ve Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenildi.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ AHMET YASİR KUYUCU

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun şehadet haberi, Konya'daki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Dumlupınar Mahallesi Olcay Sokak'taki baba evine gelen askeri yetkililer, baba İbrahim ve anne Fadimeana Kuyucu'ya şehadet haberini ileterek, başsağlığı diledi.

Evli olduğu ve Amasya'da görev yaptığı öğrenilen 25 yaşındaki şehit Kuyucu'nun baba ocağının bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Haberin duyulmasıyla Kuyucu ailesinin akrabaları ve komşuları da taziye için eve geldi.

UZMAN ÇAVUŞ EMRE SAYIN

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) şehadet haberi, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Sayın'ın Karesi ilçesine bağlı Kuva-i Milliye Mahallesi'nde yaşayan annesi Keziban ve babası Adem Sayın'a acı haberi veren yetkililer, taziye dileklerini iletti.

Daha sonra şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Sayın'ın eşi Zeliha Sayın'ın, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunduğu öğrenildi.







Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı ailelerine haber ulaşan şehitlerle ilgili haberleri geçerken, Milli Savunma Bakanlığı sabah saatlerine kadar açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'ye gelmekte olan bakanlığa ait bir C-130 kargo uçağının düştüğünü duyurmuştu.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 personelin bulunduğunu bildirmişti.