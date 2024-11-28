MSB üniversitesinde Türkiye haritası skandalı! Ümit Özdağ'ı çıldırttı. Erhan Afyoncu'dan açıklama geldi.

MSB üniversitesinde "Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet" adlı kitabın kapağındaki görselde Türkiye haritasının bölünmüş gösterilmesi skandala sebep oldu.

X hesabından kapağı paylaşıp tepki gösteren Özdağ, "Yarın DEM’li belediyeler bu kitabın kapağını göstererek bu bölgede Türkçe konuşulmadığını siz de kabul ediyorsunuz derse hiç şaşırmayın. Kimse devlet aklından bahsetmesin. Devlet cinnet geçiriyor." ifadelerini kullandı.

"DEVLET CİNNET GEÇİRİYOR"

Kapağı sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

Milli Savunma Üniversitesi Türk Dili ve Hitabeti adlı bir kitap yayınlamış. Kitabın kapağında Türk dilinin konuşulduğu coğrafyalar gösterilmiş. Bu coğrafyalar arasında Türkiye’nin doğu ve güneydoğusu yok. Bu coğrafyayı ne zaman hangi savaşta kaybettik Erhan Afyoncu? Bu bölgeden askerlerimiz ve devletimiz de çekildi mi?

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Yarın DEM’li belediyeler bu kitabın kapağını göstererek bu bölgede Türkçe konuşulmadığını siz de kabul ediyorsunuz derse hiç şaşırmayın. Kimse devlet aklından bahsetmesin. Devlet cinnet geçiriyor.

Milli Savunma Üniversitesi Türk Dili ve Hitabeti adlı bir kitap yayınlamış. Kitabın kapağında Türk dilinin konuşulduğu coğrafyalar gösterilmiş. Bu coğrafyalar arasında Türkiye’nin doğu ve güneydoğusu yok. Bu coğrafyayı ne zaman hangi savaşta kaybettik Erhan Afyoncu? Bu bölgeden… pic.twitter.com/9LpnGz1RsF — Ümit Özdağ (@umitozdag) November 28, 2024

REKTÖR AFYONCU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, üniversite tarafından yayınlanan "Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet" adlı kitabın kapağındaki görselde Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunun bir bölümünün farklı renkle boyandığının ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Afyoncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen “Ders Notu” kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmamaktadır.

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Sosyal medyada yer alan kitap kapağı; Üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatılmış ve kapağın ders notu kitaplarının baskısı için de kullanılması amacıyla yeni kapak, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar 20 gün önce derhal toplatılmıştır.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım’da görevinden istifa etmiştir.

MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhâl idari ve adli süreç başlatılmıştır.