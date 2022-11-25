﻿MSB Yunanistan sınırında 15 kişinin yakalandığını duyurdu

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut Kartalları'mız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.
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