Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Milli Savunma Bakanlığı'dan (MSB) talep edilen izin belgelerinde menfaat temin edildiğine ilişkin tespitler üzerine, soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına kararı verilen 33 süpheliden 9'u tutuklandı.

MENFAAT TEMİN EDİLDİĞİNE YÖNELİK İDDİA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda bazı izin belgelerinde menfaat temin edildiğine yönelik tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2’si ihraç, 1’i emekli kurum personeli, 2’si bu kişilerin aile yakını ve 27’si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında rüşvet almak, vermek ve rüşvete aracılık etmek suçlarından Ankara merkezli olarak eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce yapılan operasyonlarda, 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevkine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 9 kişi tutuklanırken, 24 şüpheli ise adli kontrol artıyla serbest bırakıldı.