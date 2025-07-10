MSB'den 12 şehit açıklaması

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesi’nde 6 Temmuz’da 12 Mehmetçiğin şehit olduğu elim olaydaki yeni detayları MSB açıkladı. Yapılan açıklamada, olaya ilişkin, “istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum” olarak adlandırılırken, “Yaşadığımız bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlandı. Ender rastlanan bu olay sonrası ek tedbirler alınacağından, gerekli derslerin çıkarılarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm süreçlerin titizlikle gözden geçirileceğinden kimsenin şüphesi olmamalı” ifadelerini kullandı.

MSB haftalık bilgilendirme toplantısında geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan 12 askerimize ilişkin açıklamada bulundu.

Detayları paylaşan MSB, Irak’ın kuzeyinde 2019 yılında başlatılan Pençe Serisi Harekâtlar kapsamında toplam 3 bin 765 mağara/sığınağın tespit, arama ve imha çalışmasında böyle bir olayın yaşanmadığını aktardı.

İLK ÖNCE KÖPEKLER GİRDİ

2 şehidin bu çalışmalarda bulunduğunu belirten MSB kaynakları, Olayın gerçekleştiği 852 rakımlı tepedeki mağarada ilk köpeklerin keşif için gönderildiğini belirtti. MSB, “1-5 Temmuz tarihleri arasında öncelikle keşif köpeği, sonrasında Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi marifetiyle birinci katta arama tarama faaliyeti icra edildi, basamaklı ve kademeli bir yapıda ikinci bir kat daha olduğu tespit edildi” denildi.

Mağaraya girilmeden önce köpeklerin keşfinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını aktaran MSB, “3 grup hâlinde (6+4+2) aralıklarla toplam 12 personel ile mağaraya girildi. Bir gün önce tespit edilen ikinci katın arama tarama faaliyeti esnasında önde ilerleyen personel sendeleme ve bayılmaların olması üzerine en arkadaki irtibat ve emniyet timi (2 kişi) dışarı çıkarak yardım istedi” ifadeleri kullanıldı.

"SENDELEMEYE BAŞLADILAR"

5 personel yardım çağrısı üzerine silah arkadaşlarını kurtarmak için mağaraya girerken, bir kısmında da sendeleme ve bayılmalar olduğu belirtildi. Ardından, dışarda bulunan 12 personel ikişerli gruplar hâlinde mağaraya girdiği aktarıldı. En önde bulunan 7 personel hariç gazdan etkilenen tüm personel, arama tarama faaliyetinde görevli personelin fedakârlığıyla dışarı çıkarıldı ve derhâl hava yolu ile hastaneye getirilirken MSB, “Tüm müdahalelere rağmen 5 Mehmetçik şehit oldu” dedi.

3 GAZ TESPİT EDİLDİ

Uzmanlar tarafından yapılan ölçümlerde mağara içerisinde karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarına rastlandığını belirten MSB, “mağara içerisinde karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarına rastlanmış, oksijen oranının yüzde 19’a düştüğünün tespit edilmesi üzerine mağaraya fanlarla oksijen basıldı. Oksijen seviyesinin yüzde 60’a çıkarılması sonrası mağaraya giren Türkiye Taş Kömürü Kurumu uzman ekipleri tarafından şehit olan 7 Mehmetçiğin naaşına ulaşıldı.” denildi.

İDDİALARI YALANLADI

“Gazdan etkilenen personelimizin tamamının aynı anda mağara içerisine girdiği, Görev teçhizatlarının eksik olduğu ve gaz maskelerinin olmadığı, Mağara içerisinde göçük meydana geldiği, tuzak olduğu, kimyasal gaz bulunduğu, Şarapnel ile şehit olan ya da yaralanan silah arkadaşımızın olduğu” iddialarını MSB yalanladı.

MSB'DEN "DERSLER ÇIKARILACAK" AÇIKLAMASI

Olaya ilişkin derslerin çıkarıldığının altını çizen MSB kaynakları, şunları dile getirdi:

“Yaşadığımız bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlandı. Ender rastlanan bu olay sonrası ek tedbirler alınacağından, gerekli derslerin çıkarılarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm süreçlerin titizlikle gözden geçirileceğinden kimsenin şüphesi olmamalı. Bahse konu olayla ilgili derhâl başlatılan idari tahkikat süreci devam etmekte, olay tüm yönleri ile ayrıntılı şekilde incelenmekte; mağara içerisinde bulunan karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarının kaynağının tespitine insansız sistemlerin kullanılması da dâhil devam ediliyor.