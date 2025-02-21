MSB'den acı haber! 1 askerimiz şehit düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
MSB'den acı haber! 1 askerimiz şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 20 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olduğunu duyurdu.

MSB, Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları ile çıkan çatışma sonucunda şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Şubat 2025 tarihinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" açıklamasına yer verildi.

Son Haberler
Karadeniz Ereğli ve Alaplı’da okullar tatil
Karadeniz Ereğli ve Alaplı’da okullar tatil
Sakarya’da korkunç olay! 11 yayındaki kız öldü
Sakarya’da korkunç olay! 11 yayındaki kız öldü
Galatasaray’ın kırdığı ilginç rekoru açıkladılar: Avrupa’ya buruk veda
Galatasaray’ın kırdığı ilginç rekoru açıkladılar: Avrupa’ya buruk veda
Bakan Yerlikaya duyurdu! Denetimlerde 144 kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Denetimlerde 144 kişi yakalandı
Balık yemeyenler için 3 mucize besin! Bu yiyecekler Omega-3 ve B12 zengini
Balık yemeyenler için 3 mucize besin! Bu yiyecekler Omega-3 ve B12 zengini