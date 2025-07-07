MSB'den acı haber: Şehit sayısı 8'e yükseldi

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen 5 askerimiz dün akşam şehit olmuştu.

MSB, bugün yeni yaptığı açıklamada metan gazından etkilenen 3 askerimizin daha şehit olduğunu açıkladı. Böylelikle şehit sayımız 8'e yüselmiş oldu. 11 askerimizin tedavisi ise sürüyor.

"3 ASKERİMİZ DAHA ŞEHİT OLDU"

MSB tarafından duyurulan acı haberde şu ifadeler yer aldı:

"6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz."

Değerli Basın Mensupları,



6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit… — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2025

Hayatını kaybeden 5 askerimizin isimleri ise şu şekildeydi;

İstihbarat Üsteğmen Ege Akar

Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan

Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı

Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak