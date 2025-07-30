MSB'den açıklama: Ağustos celp dönemi belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, ağustos celbinde silah altına alınacaklar için askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden duyuruyor.

MSB ağustos, eylül ve ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Sevk evrakı alma ve birliklere katılma işlemleri de yine e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Askere sevk edilecek yükümlüler, belirlenen tarihte kendilerine bildirilen birliklerde silah altına alınacak.

MSB, sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlülerin celp dönemine ait tüm bilgilere e-Devlet’ten ulaşabileceklerini hatırlatarak, askerlik süreciyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

MSB’nin yayımladığı celp ve sevk takvimine göre, ağustos askerlik sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek subay/yedek astsubaylar ve erler için ilk grup sevk tarihi: 7 Ağustos 2025

İkinci grup sevk tarihi: 4 Eylül 2025

Üçüncü grup sevk tarihi: 2 Ekim 2025