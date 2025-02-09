MSB'den açıklama: Hava harekatları sonucu, Gara bölgesinde 7, Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: ANKA
MSB'den açıklama: Hava harekatları sonucu, Gara bölgesinde 7, Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekatları sonucunda, Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güçlüyüz, kararlıyız. Irak’ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekatları sonucunda, Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Son Haberler
Motosiklet alev topuna döndü
Motosiklet alev topuna döndü
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne darbe, etkisiz hale getirildiler
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne darbe, etkisiz hale getirildiler
Altınordu galibiyet özlemine son verdi
Altınordu galibiyet özlemine son verdi
Şoke eden durum, kamyonda ele geçirildi! 7 milyon 100 bin adet
Şoke eden durum, kamyonda ele geçirildi! 7 milyon 100 bin adet
Suç örgütünün 8 üyesi tutuklandı
Suç örgütünün 8 üyesi tutuklandı