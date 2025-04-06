MSB’den adaylara kritik uyarı: Harp okulları için son gün: 18 Nisan

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları Aday Tercih işlemleri (2025-MSÜ) 24 Mart 2025 tarihinde başlamış olup 18 Nisan 2025 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Millî Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları Aday Tercih işlemleri (2025-MSÜ) 24 Mart 2025 tarihinde başlamış olup 18 Nisan 2025 tarihinde sona erecektir.



Tercih İşlemleri https://t.co/b08VrMC9Uc internet adresinden yapılacaktır.… pic.twitter.com/KOY8GCcoMo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2025