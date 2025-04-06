MSB’den adaylara kritik uyarı: Harp okulları için son gün: 18 Nisan

Kaynak: ANKA
MSB’den adaylara kritik uyarı: Harp okulları için son gün: 18 Nisan

MSB, MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO için aday tercihlerinin 18 Nisan 2025’te sona ereceğini bildirdi. Tercihler, personeltemin.msb.gov.tr üzerinden yapılıyor.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları Aday Tercih işlemleri (2025-MSÜ) 24 Mart 2025 tarihinde başlamış olup 18 Nisan 2025 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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