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MSB’den Azerbaycan açıklaması: Öz kardeşlerimizin yanındayız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 21:03
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 21:08
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MSB’den Azerbaycan açıklaması: Öz kardeşlerimizin yanındayız

MSB’den Azerbaycan açıklaması: Öz kardeşlerimizin yanındayız
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Bakanlığın sosyal medya hesabından Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz. Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız."

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