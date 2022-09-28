MSB’den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı   

MSB Twitter hesabından dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu’nun görüntüsünü ilk kez paylaştı.
Paylaşımda, “Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor” ifadelerine yer verdi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.