MSB'den Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı paylaştı.

Resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır" sözü yer aldı.

Türkiye'nin denizlerdeki egemenliği ve bağımsızlığının simgesi olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın kutlandığı mesajda, "Denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaya, şanlı ay yıldızlı al bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.