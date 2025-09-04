MSB'den flaş çağrı! 'Vazgeçmeli...'

MSB kaynakları Suriye'ye destek açıklaması yaptı. Terör örgütü SDG'ye "SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmeli" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Türkiye bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceği ifade edilerek, Suriye’nin istikrarına katkı sağlamak için Suriye’ye her türlü desteğin verileceği vurgulandı.

MSB kaynaklarından yapılan açıklama şöyle:

"SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır. SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir. Türkiye bu sürecin takipçisi olmaya devam edecek ve gerektiğinde hem kendi güvenliği hem de Suriye’nin istikrarına katkı sağlamak için Suriye’ye her türlü desteği verecektir."

ASKERLERİN ÜSTÜ ARANDI MI?

Bakanlıktan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'de törene katılan bazı askerlerin üstlerinin arandığı iddisıyla ilgili de açıklama geldi.

Açıklamada, söz konusu görüntüler için 'yapay zeka ürünü' dendi ve TSK'nin dezenformasyon ile hedef alındığı öne sürüldü.

Cem Küçük'ün 'CHP' paylaşımı gündem oldu! Tek tek saydı

Eski başkan füze attı! 'İstanbul'u satın aldılar'

Mide bulandıran skandal! Akılalmaz düzenek ifşa oldu

Avcılar ve Beşiktaş operasyonunda yeni gelişme!