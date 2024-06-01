MSB'den Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümüne özel video

Düzenleme: Kaynak: AA
MSB'den Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümüne özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının 113'üncü kuruluş yıl dönümünü, hazırladığı özel video ile kutladı.

MSB'nin hazırladığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın tatbikatlarını ve faaliyetlerini sergileyen görüntüler barındıran video klip, sosyal medya üzerinden yayımlandı.

Videoda, "Adım Mehmetçik benim/Ezan oldum dinmedim, dinmem/Bayrak oldum inmedim, inmem/Şehit oldum ölmedim, ölmem" sözlerini içeren marş, rap müzik tarzında icra edildi.

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Hava Harp Okulu Marşı'ndan "Yolumuzda olsa da dağlar kalın bir perde/Pervasız bir kartalız bu hudutsuz göklerde/Gönlümüzden taştıkça bizi coşturan bu hız/Semada olacağız ışık saçan bir yıldız." dizelerine yer verilen paylaşımda, "Her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ayrılmaz parçası Hava Kuvvetlerimizin kuruluşunun 113'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Onları hiçbir zorluk durduramaz! Gök Vatanımız onlara emanet." ifadelerine yer verildi.

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