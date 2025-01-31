MSB'den Irak'a yeni operasyon! Etkisiz hale geldirildiler

Kaynak: Haber Merkezi
MSB'den Irak'a yeni operasyon! Etkisiz hale geldirildiler

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!

Son Haberler
İnsan kaçakçıları tutuklandı
İnsan kaçakçıları tutuklandı
Beşiktaş’ta Onuachu transferi için kritik görüşme: Son karar verilecek
Beşiktaş’ta Onuachu transferi için kritik görüşme: Son karar verilecek
161 tesis kapandı! Bakanlık 81 ile tebligat gönderdi
161 tesis kapandı! Bakanlık 81 ile tebligat gönderdi
Binalarla nasıl müzik yapabilir? İşin uzmanları anlatıyor
Binalarla nasıl müzik yapabilir? İşin uzmanları anlatıyor
Kapıkule’de zehir tacirlerine geçit yok! LPG tankına ve vites kutusuna gizlenmişler: Tam 217 kilo
LPG tankına ve vites kutusuna gizlemişler! Çuvallar dolusu ele geçirildi...