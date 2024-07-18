MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel

Belgesel, Osmanlı döneminde Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar arasındaki barışçıl yaşamı anlatırken, İngiltere’nin adayı ilhak etmesi sonrası yaşanan çatışmaları detaylı bir şekilde ele alıyor.
Ayrıca, Kıbrıs adasının hiçbir zaman Yunan idaresinde olmadığına vurgu yapılıyor.
1955’te kurulan EOKA terör örgütünün, adayı Yunanistan’a bağlamak isteyen teröristlerinin Türklere yönelik insanlık dışı katliamlarına da yer veriliyor.
Rumların saldırılarına maruz kalanların anlatımları ve o dönemde EOKA terör örgütünde yer alan Rumların işlediği acımasız cinayetlerin itirafları da belgeselde bulunuyor.
Bunun yanı sıra, belgeselde Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşu, Erenköy’de Türklerin direnişi ve 20 Temmuz 1974’te Türk ordusunun adaya yaptığı çıkartma anları tarihi görüntülerle aktarılıyor.
Bu belgesel, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne bağlı Foto Film ve Görsel Yapım Merkezi Komutanlığı tarafından hayata geçirildi.
Çekimler, harekatın gerçekleştiği bölgelerde, EOKA Rum Terör Örgütü’nün katliam yaptığı yerlerde, şehitliklerde, adada konuşlu Türk birliklerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihi alanlarında ve müzelerde gerçekleştirildi.