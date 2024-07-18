MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel
Düzenleme: Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında özel bir belgesel hazırladı.

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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 1

Belgesel, Osmanlı döneminde Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar arasındaki barışçıl yaşamı anlatırken, İngiltere’nin adayı ilhak etmesi sonrası yaşanan çatışmaları detaylı bir şekilde ele alıyor.

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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 2

Ayrıca, Kıbrıs adasının hiçbir zaman Yunan idaresinde olmadığına vurgu yapılıyor.

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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 3

1955’te kurulan EOKA terör örgütünün, adayı Yunanistan’a bağlamak isteyen teröristlerinin Türklere yönelik insanlık dışı katliamlarına da yer veriliyor.

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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 4

Rumların saldırılarına maruz kalanların anlatımları ve o dönemde EOKA terör örgütünde yer alan Rumların işlediği acımasız cinayetlerin itirafları da belgeselde bulunuyor.

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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 5

Bunun yanı sıra, belgeselde Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşu, Erenköy’de Türklerin direnişi ve 20 Temmuz 1974’te Türk ordusunun adaya yaptığı çıkartma anları tarihi görüntülerle aktarılıyor.

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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 6

Bu belgesel, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne bağlı Foto Film ve Görsel Yapım Merkezi Komutanlığı tarafından hayata geçirildi.

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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 7

Çekimler, harekatın gerçekleştiği bölgelerde, EOKA Rum Terör Örgütü’nün katliam yaptığı yerlerde, şehitliklerde, adada konuşlu Türk birliklerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihi alanlarında ve müzelerde gerçekleştirildi.

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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 8
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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 9
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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 10
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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 11
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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 12
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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 13
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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 14
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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 15
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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 16
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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 17
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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 18
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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 19
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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 20
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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel 21
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