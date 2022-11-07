ABD ve Türkiye arasında yapılan üst düzey toplantı sona erdi. MSB'den kritik açıklama geldi

Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı Ankara'da yapıldı. MSB'den toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanısıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği ele alınmıştır" denildi.

Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı, ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımıyla Ankara'da yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayiinde iş birliği ele alındı.

Bir dahaki toplantının gelecek yıl ABD'de düzenlenmesi öngörülüyor.