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  • ABD ve Türkiye arasında yapılan üst düzey toplantı sona erdi. MSB'den kritik açıklama geldi

ABD ve Türkiye arasında yapılan üst düzey toplantı sona erdi. MSB'den kritik açıklama geldi

ABD ve Türkiye arasında yapılan Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı sona erdi. MSB, konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 22:06
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MSB'den kritik açıklama geldi. ABD ve Türkiye arasında yapılan üst düzey toplantı sona erdi

ABD ve Türkiye arasında yapılan üst düzey toplantı sona erdi. MSB'den kritik açıklama geldi
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Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı Ankara'da yapıldı. MSB'den toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanısıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği ele alınmıştır" denildi.

Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı, ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımıyla Ankara'da yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayiinde iş birliği ele alındı.

Bir dahaki toplantının gelecek yıl ABD'de düzenlenmesi öngörülüyor.

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7.11.2022 22:40
Hain abd ile hale ne konuşulurki acaba dış güç değilmi onlar  
 
Korkuyorum
7.11.2022 22:13
RTE ye seçim sonucuna kadar bir bardak su desteği dahi verilmeyecek.sonrası ayrıca ABD değerlendirecek.Olmadi Türk Yunan kapışması desteklenecek.Muttefikimiz bir numaralı dostumuzdur politikasına devam  
 
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