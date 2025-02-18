MSB'den NATO paylaşımı! Katılımın 73'üncü yıl dönümü

Kaynak: DHA
MSB'den NATO paylaşımı! Katılımın 73'üncü yıl dönümü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin NATO'ya katılışının 73'üncü yıl dönümü nedeniyle yapılan paylaşımda, "NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak İttifak'a önemli katkılar sunmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin NATO'ya katılışının 73'üncü yıl dönümü kutlu olsun. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak İttifak'a önemli katkılar sunmaya devam ediyoruz. Türkiye, NATO harekat ve misyonlarına verdiği destekle NATO'ya en çok katkı veren ilk beş ülke arasında bulunuyor. NATO tatbikatlarına da etkin şekilde katılım sağlamaya devam eden ülkemiz, NATO'ya sağladığı birlik, personel ve bütçe katkılarının yanında önemli NATO karargah ve kurumlarına da ev sahipliği yapıyor" denildi.

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