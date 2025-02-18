MSB'den NATO paylaşımı! Katılımın 73'üncü yıl dönümü

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin NATO'ya katılışının 73'üncü yıl dönümü kutlu olsun. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak İttifak'a önemli katkılar sunmaya devam ediyoruz. Türkiye, NATO harekat ve misyonlarına verdiği destekle NATO'ya en çok katkı veren ilk beş ülke arasında bulunuyor. NATO tatbikatlarına da etkin şekilde katılım sağlamaya devam eden ülkemiz, NATO'ya sağladığı birlik, personel ve bütçe katkılarının yanında önemli NATO karargah ve kurumlarına da ev sahipliği yapıyor" denildi.

Ülkemizin #NATO’ya katılışının 73’üncü yıl dönümü kutlu olsun. #NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak İttifak’a önemli katkılar sunmaya devam ediyoruz.



Türkiye, NATO harekât ve misyonlarına verdiği destekle NATO’ya en çok katkı veren ilk beş ülke arasında… pic.twitter.com/hl0UUaawMu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2025