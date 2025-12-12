MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 2’nci açılım süreci, terör örgütü PKK’nın silah bırakıp fesih kararı almasıyla devam ediyor.

Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusunda konuşlu IŞİD'e karşı ABD ile işbirliği yapan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), PKK'nın uzantısı olduğunu belirterek silah bırakma kararının bu örgütü de kapsaması gerektiğini belirtiyor. YPG, terör örgütü IŞİD'e karşı ABD ile işbirliği yapan Suriye Demokratik Güçleri'nin de omurgasını oluşturuyor.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM'li Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı adasına giderek vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından 4 Aralık'ta Meclis'te İmralı tutanaklarının özeti okunmuştu.

Ancak tutanakların dışında heyette yer alan DEM'li Koçyiğit de Öcalan'ın SDG için 'entegre' kavramını kullandığını aktarmıştı. Ankara tarafından da SDG'nin silahları bırakması beklenirken, Öcalan'dan 'entegre' formülünün gelmesi ise dikkat çekmişti.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), basın açıklamasında da Terör örgütü SDG'nin entegrasyonu konusunda 'tek seçenek' çıkışı geldi.

MSB, tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu konudaki duruşumuzu Sayın Bakanımız dün Meclis Genel Kurulunda icra edilen bakanlığımızın bütçe görüşmelerinde açık olarak ifade etmiştir. Bunun yanında SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye'de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir. Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG'yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir. SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir" ifadelerine yer verdi.”