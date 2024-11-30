MSB'den silah ve mühimmat açıklaması

MilIi Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonları bölgesinde geçirilen silah ve mühimmat paylaşımda bulundu. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildi duyuruldu.

MBS açıklaması şöyle:

Irak'ın kuzeyindeki Zap’ta kilidi kapatan Kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Teröristlerin inlerine giren Komandolarımız, çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirerek kullanılamaz hâle getirdi.

Ele geçirilenler silah ve mühimmatın dökümü şöyle: