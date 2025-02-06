MSB'den son dakika teğmenler açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında 5 teğmen ve 3 komutanın ihraç edilmesine ilişkin, "Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar." dedi.

TEĞMENLERİN NEDEN İHRAÇ EDİLDİĞİ AÇIKLANDI

MSB kaynakları teğmenlere ilişkin, "Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar.Teğmenlerin Mustafa Kemal’in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir." denildi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, resmi törende askerlik yeminini ettikten sonra ayrıca toplandı. Yaklaşık 400 teğmenden oluşan grup kılıç çatarak, hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek dönem birincisi Ebru Eroğlu liderliğinde "subaylık yemini" okumuştu. Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti.

Ardından 5 teğmen ve 3 komutan hakkından TSK’dan ihraç edilmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Meselenin "emre uyulmaması" olduğunu ifade eden MSB kaynakları, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" denilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), beş teğmene ve üç disiplin amirine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma (ihraç) cezası verildiğini açıklamıştı.