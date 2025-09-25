MSB’den ‘Su soruşturması’ için açıklama geldi: Soruşturma disiplinsizlik gerekçesiyle açıldı

Hatay’da hudut bölgesinde görevli askerler, haziran ayında bir sınır karakolundan dönerken, köy yolunda önlerini kesen çocuklara su verdikleri için soruşturmaya uğradı. İfadelerinde suyu insani nedenlerle çocuklara verdiklerini anlatan askerler cezalandırılmadı ama suyun alındığı karakol deposundan sorumlu karakol astsubayı, güvenlik zaafiyeti gerekçesiyle "emre itaatsizlik"ten ceza aldı. Astsubay hakkında ayrıca, "Denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlama” eylemini gerçekleştirdiği gerekçesiyle "soruşturma izni" verildi.

MSB AÇIKLAMA YAPTI

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Hatay’daki bir hudut karakolunda görev yapan askerlerin, köy yolundaki çocuklara su verdiği için soruşturma geçirdiğine dair haberlerle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye amacıyla servis edilen ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberler; maksadını aşan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedelemeye yönelik kasıtlı bir algı oluşturma çabasının ürünüdür. Söz konusu olay, kamuoyuna yansıtıldığı gibi çocuklara su verilmesiyle ilgili değil; disiplin anlayışıyla bağdaşmayan ve konusu askerî suç kapsamına giren davranışlarla ilgilidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan tüm personelin insani değerleri önceleyen bir anlayışla hareket ettiği herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu anlayış, binlerce yıllık millî, manevi ve mesleki değerlere sahip Türk Silahlı Kuvvetlerimizin örf ve adetlerinde köklü bir yere sahiptir. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız, eksik veya çarpıtılmış bilgiye dayalı haber ve yorumlara itibar edilmemesi; resmî açıklamaların esas alınması önem arz etmektedir."