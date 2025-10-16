Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, terör örgütü SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik değerlendirme yaptı.

İstikrar ve güvenlik doğrultusunda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin durumu ele alındı.

Ankara'da Suriye heyeti ile gerçekleşen üçlü görüşme ve terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik sorular üzerine kaynaklar, şunları kaydetti:

"Malumlarınız olduğu üzere Suriye hükümeti, tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması, bölgenin terörden arındırılarak istikrar ve güvenliğin tesisine katkı sağlanması maksadıyla Suriye Savunma Bakanlığı ile olan koordinasyon ve işbirliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"ENTEGRE OLMASI KRİTİK"

Kaynaklar, Ankara'da gerçekleşen 3'lü görüşmede, Suriye'nin kapasite inşasının artırılması ve Suriye ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapıldığını belirterek, "Suriye'nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, tek devlet, tek ordu ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

ASKERİ HASTANELERİN DURUMU

Bakanlık kaynakları, gündemde yer alan askeri hastanelerin yeniden açılmasına ilişkin sorular üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" yanıtını verdi.