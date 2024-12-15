MSB'den teğmenler açıklaması

Kılıçlı Yemin Töreni sebebiyle haklarında soruşturma açılan teğmenlere ilişkin MSB'den yeni açıklama geldi. Bakan Güler, "Yüksek Disiplin Kurulu süreci devam etmektedir. Kurul kararını henüz vermedi. Bu aşamada kesin kanaat belirtmek uygun değil. Hep birlikte sonucu bekleyelim." denildi.

Bakan Güler, Milli Savunma Bakanlığında medya temsilcilerine yönelik Yıllık Değerlendirme Toplantısında, güvenlik, huzur ve barışı önde tutan çok yönlü, etkin bir savunma ve güvenlik politikasının takip edildiğini söyledi. Güler, teğmenlere ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

TEĞMENLER HAKKINDA NE KADAR VERİLECEK?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesinin olmazsa olmaz olduğuna dikkat çeken Güler, "Biz olaya en başından itibaren disiplin açısından baktığımızı defalarca ifade ettik. Konu yürürlükten kaldırılan andı okumak veya "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Olaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Disiplin soruşturmasında hiçbir teğmene okunan metnin içeriği veya neden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedin diye soru sorulmadı. Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır. Yüksek Disiplin Kurulu süreci devam etmektedir. Kurul kararını henüz vermedi. Bu aşamada kesin kanaat belirtmek uygun değil. Hep birlikte sonucu bekleyelim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kılıçlı Yemin Töreni'nde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları eşliğinde kılıçlarını çatan teğmenlere ilişkin gelen tepkilerin ardından inceleme başlatılmıştı. Ardından 5 teğmen ve 3 komutan hakkındaki inceleme Yüksek Disiplin Kurulu'na gitmişti. Teğmenler için kararın ise ne zaman olacağına dair bir açıklama ise yetkililer tarafından gelmedi.