MSB'den terör örgütüne bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

Kaynak: İHA
MSB'den terör örgütüne bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesindeki 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesindeki 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesindeki 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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