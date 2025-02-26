MSB'den terör örgütüne bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesindeki 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesindeki 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2025
Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesindeki 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/g4z3aawjXO