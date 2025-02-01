MSB'den teröristlere bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 1, 2025
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/i8IVJUFJ6m