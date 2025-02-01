MSB'den teröristlere bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

Kaynak: İHA
MSB'den teröristlere bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

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