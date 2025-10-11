Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Iğdır-Ağrı hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 çuval içerisinde 32 kilo 56 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Iğdır-Ağrı hudut hattında yaptığı arama tarama sonucunda 3 çuval içerisinde 32 bin 56 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Doğubayazıt Çetenli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi" denildi.