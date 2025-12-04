Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ege'de adalara füze konuşlandıracaklarını söylemesinin ardından iki ülke arasındaki tartışmalar alevlendi. Son olarak Yunanistan'ın İsrail'den 692 milyon avro değerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemi tedarik edeceği açıklaması bardağı taşıran son damla oldu.

Yapılan anlaşmaya göre PULS'un yedek parçaları Yunanistan'da üretilecek ve üretici firma Elbit Yunan teknisyenlere eğitim vereceği aktarılmıştı.

MSB'DEN YUNANİSTAN'A SERT CEVAP

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın son açıklamalarına ilişkin sert bir değerlendirme geldi. MSB şu ifadeleri kullandı:

"Komşumuz Yunanistan’ın askeri faaliyetleri dâhil olmak üzere bölgemizdeki tüm gelişmeler tarafımızdan dikkatle ve yakından takip edilmektedir. Her zaman vurguladığımız gibi Ege Denizi dâhil olmak üzere bölgemizin barış ve istikrar bölgesi olması ülkemizin temel önceliğidir. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Beklentimiz, Yunanistan’ın da aynı yapıcı tutumu sergilemesidir. Bazı Yunanlı yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk, hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır."

KARADENİZ’DEKİ TANSİYONA MSB’DEN AÇIKLAMA

Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırılara dair MSB, "Özellikle deniz yetki alanlarımız ve kritik su altı/üstü yapılarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almaya, deniz ve hava unsurlarımızla seyir/keşif/gözetleme faaliyetleri icra etmeye ayrıca Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz" ifadelerine yer verdi.