MSB’nin Anneler Günü videosu gözleri yaşarttı! Türk Silahlı Kuvvetleri anneleri unutmadı

Kaynak: AA

MSB, Anneler Günü’nü TSK personelinin duygusal videolarıyla kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyi, Bosna Hersek, Somali, Irak'ın Kuzeyi, TCG Kemalreis fırkateyni, İstanbul, İzmir Foça ve Çiğli, Konya, Ağrı, Adana, Şırnak, Kocaeli Gölcük ve Karamürsel, Van, Muğla Dalaman, Iğdır ve Kütahya'daki personelinin annelerine duygularını ifade ettiği görüntüler yer aldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir." sözüne yer verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sıcacık ve sonsuz sevgileriyle kalplerimizi kuşatan, ilk öğretmenimiz, ilk sığınağımız olan, değerli tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ile aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

Son Haberler
Erdal Beşikçioğlu Gençlerbirliği'nin şampiyonluğunu kutladı!
Erdal Beşikçioğlu Gençlerbirliği'nin şampiyonluğunu kutladı!
Geleceğimiz tehlikede! Çocuk sağlığında kötü tablo: Beslenme sorunları ve hekim krizi
Beslenme sorunları ve hekim krizi
Postecoglou final için umutlu: Tottenham’da gözler Son'da
Postecoglou final için umutlu: Tottenham’da gözler Son'da
Kabine dışı kalan bakandan sert açıklama geldi
Kabine dışı kalan bakandan sert açıklama geldi
İsrail ordusu yeni nesil savaş dronunu envantere aldı
İsrail ordusu yeni nesil savaş dronunu envantere aldı