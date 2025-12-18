Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), sanat dolu bir akşamla tiyatroseverleri ağırladı. Tiyatro Topluluğu ile Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün ortak yapımı olan "Matmazel Julie", görkemli bir galayla sahneye konuldu.

Dünya edebiyatının önemli yazarlarından August Strindberg'in kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Öğr. Gör. Dr. Mehmet Karaman yaptı. Dramatik yapısı ve sahne performansıyla öne çıkan eser; aristokrasi ile işçi sınıfı arasındaki sınıf farklarını, kadın-erkek iktidar çatışmasını ve trajik bir aşk öyküsünü izleyiciye etkileyici biçimde sundu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oyuna MSKÜ öğrencileri, akademisyenler ve Muğla halkı büyük ilgi gösterdi.

Salonun tamamen dolduğu gecede, oyuncuların başarılı performansı izleyicilerden büyük beğeni topladı. Enerjinin zirveye çıktığı final sahnesinin ardından ekip, dakikalarca ayakta alkışlandı.