MTSK sınavında gizli kamera ve Wi-Fi şoku! Kopya çetesine suçüstü: Iğdır’da 11 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, MTSK sınavında şüpheli davranışlar sergileyen adayları takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen ekipler, sınav salonlarına gizli cihazlarla giren şüphelileri operasyonla gözaltına aldı.

CANLI YAYINLA KOPYA TAKTİKLERİ

Aramalarda, şüphelilerin organize hareket ettiği değerlendirildi ve sınav sorularını dışarı aktarıp cevapları içeriye ileten teknolojik cihazlar bulundu. Ele geçirilenler arasında 9 gizli kamera, 11 Wi-Fi cihazı, 6 kulak içi kulaklık, 16 SIM kart ve 4 akıllı telefon yer aldı.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Yakalanan şüpheliler hakkında, devlet sınavlarının güvenliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle “6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan işlem başlatıldı. Emniyet, soruşturmanın devam ettiğini ve şebekenin diğer bağlantılarının araştırıldığını belirtti.

