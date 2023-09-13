MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu

MTV, 2023 yılı Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vururken Taylor Swift, 8 adaylık ile ilk sırada yer aldı. İşte müzik dünyasının en iyileri…
Kültürel etkisi ve eserleri müzik endüstrisinde bir değişim yaratan ve toplumu etkileyen sanatçıların yer aldığı 2023 yılı Video Müzik Ödülleri’nde yılın sanatçısı kategorisinde ilk kez yalnızca kadınlar aday gösterildi.
Listede Taylor Swift ise 8 adaylık ile ilk sırada yer aldı.
Bu yılın en çok adaylık kazanan isimleri arasında çoğunlukla Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo ve Shakira gibi kadın şarkıcılar öne çıktı.
Müzik dünyasının merakla beklediği 2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu.
İşte 2023 MTV Video Müzik Ödüllerini kazanan isimler:
YILIN ŞARKISI
Taylor Swift - "Anti-Hero"
EN İYİ POP MÜZİK KLİBİ
Taylor Swift – ''Anti-Hero''
EN İYİ K-POP
Stray Kids – "S-Class"
VIDEO FOR GOOD
Dove Cameron - "Breakfast"
MICHAEL JACKSON VIDEO VANGUARD (ÖNCÜ) ÖDÜLÜ
Shakira
EN İYİ LATİN
Anitta - "Funk Rave"
EN İYİ HİP-HOP
Nicki Minaj – ''Super Freaky Girl''
KÜRESEL İKON ÖDÜLÜ
Puff Daddy
EN İYİ İŞ BİRLİĞİ
KAROL G, Shakira – ''TQG''
EN İYİ YENİ SANATÇI
Ice Spice
EN İYİ AFROBEATS ÖDÜLÜ
Rema & Selena Gomez – “Calm Down”
KIRMIZI HALI ŞIKLIĞI
Ödül töreninde ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi.
İşte 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere
Taylor Swift
Nicki Minaj
Ashanti
Selena Gomez
Karol G
Cardi B
Rita Ora
Olivia Rodrigo
Maneskin
Madelyn Cline
Thalía
Audrey Trullinger
Stray Kids
Demi Lovato