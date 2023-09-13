MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu

MTV, 2023 yılı Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vururken Taylor Swift, 8 adaylık ile ilk sırada yer aldı. İşte müzik dünyasının en iyileri…

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 1

Kültürel etkisi ve eserleri müzik endüstrisinde bir değişim yaratan ve toplumu etkileyen sanatçıların yer aldığı 2023 yılı Video Müzik Ödülleri’nde yılın sanatçısı kategorisinde ilk kez yalnızca kadınlar aday gösterildi.

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 2

Listede Taylor Swift ise 8 adaylık ile ilk sırada yer aldı.

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 3

Bu yılın en çok adaylık kazanan isimleri arasında çoğunlukla Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo ve Shakira gibi kadın şarkıcılar öne çıktı.

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 4

Müzik dünyasının merakla beklediği 2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu.

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 5

İşte 2023 MTV Video Müzik Ödüllerini kazanan isimler:

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 6

YILIN ŞARKISI

Taylor Swift - "Anti-Hero"

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 7

EN İYİ POP MÜZİK KLİBİ

Taylor Swift – ''Anti-Hero''

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 8

EN İYİ K-POP

Stray Kids – "S-Class"

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 9

VIDEO FOR GOOD

Dove Cameron - "Breakfast"

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 10

MICHAEL JACKSON VIDEO VANGUARD (ÖNCÜ) ÖDÜLÜ

Shakira

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 11

EN İYİ LATİN

Anitta - "Funk Rave"

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 12

EN İYİ HİP-HOP

Nicki Minaj – ''Super Freaky Girl''

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 13

KÜRESEL İKON ÖDÜLÜ

Puff Daddy

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 14

EN İYİ İŞ BİRLİĞİ

KAROL G, Shakira – ''TQG''

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 15

EN İYİ YENİ SANATÇI

Ice Spice

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 16

EN İYİ AFROBEATS ÖDÜLÜ

Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 17

KIRMIZI HALI ŞIKLIĞI

Ödül töreninde ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi.

İşte 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 18

Taylor Swift

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 19

Nicki Minaj

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 20

Shakira

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 21

Ashanti

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 22

Selena Gomez

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 23

Karol G

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 24

Cardi B

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 25

Rita Ora

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 26

Olivia Rodrigo

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 27

Maneskin

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 28

Madelyn Cline

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 29

Thalía

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 30

Audrey Trullinger

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 31

Stray Kids

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MTV 2023 yılı müzik ödülleri sahiplerini buldu. Geceye kadın adaylar damgasını vurdu 32

Demi Lovato

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