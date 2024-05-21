MTV borcunu ödemeyenler dikkat! Gecikme faizi yükseltildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MTV borcunu ödemeyenler dikkat! Gecikme faizi yükseltildi
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanan gecikme zammı oranı için alınan yeni karar duyuruldu. Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranlarının yükseltildiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı'nın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile kamu alacaklarında gecikme faizi oranları yükseltildi.

Kamu alacaklarında gecikme faizi oranı her ay için ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e çıkarıldı. Amme alacaklarında tecil faizi de yıllık yüzde 36'dan yüzde 48'e çıkarıldı.

GECİKME ZAMMI HER AY İÇİN YÜZDE 4,5 OLARAK UYGULANACAK

Bu yeni düzenleme, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranının artırılmasıyla ilgili olarak tanımlandı. Özellikle vergi borcu gibi kamu alacaklarının ödenmemesi durumunda uygulanan gecikme zammı oranı, bu kararla birlikte artık her ay için yüzde 4,5 olarak uygulanacağı aktarıldı.

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Diğer taraftan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği görüldü.

Buna göre, kamu alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı da bugünden itibaren yüzde 48 olarak açıklandı.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, vergi dahil birçok amme alacağında gecikme faizi ve tecil faizi oranları yükseltilmiş oldu. Mükellefler için ödeme süreçlerini ve borçlarını düzenlemelerinde dikkatli olmaları önemli hale gelmiş durumda olarak tanımlandı.

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