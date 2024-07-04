MTV ödeyecek tüm araç sahipleri için flaş karar. Milyonlar bu haberi bekliyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MTV ödeyecek tüm araç sahipleri için flaş karar. Milyonlar bu haberi bekliyordu

Tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren, 2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri ile ilgili önemli karar ortaya çıktı.

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