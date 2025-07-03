MTV’de enflasyon zammı var mı yok mu?

TÜİK‘in haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından arabası olan vatandaşlar da MTV’ye yönelik gelişmeleri yakından takibe aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.03, Şubat enflasyonu yüzde 2.27, Mart enflasyonu yüzde 2.46, Nisan enflasyonu yüzde 3 ve Mayıs enflasyonu yüzde 1.53 olarak gerçekleşmiş, 5 aylık enflasyon da yüzde 15.09'a ulaşmıştı. Haziran ayı enflasyonu da bugün açıklanan rakamlarla netlik kazandı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,37 artış yaşadı.

Bununla birlikte 2025 yılına ait MTV vergisinin ikinci taksit dönemi temmuz ayı itibari ile başladı. Ödemelerini bu tarihe kadar gerçekleştirmemiş olan vatandaşlar faizli bir borçla karşılaşma ihtimali ile karşı karşıya kalabilir.