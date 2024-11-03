MTV'ye ehliyete yeni zam kapıda. Enflasyon verileri yarın açıklanacak

Pasaport, ehliyet, kimlik, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve çeşitli kamu hizmetlerine yapılacak zam oranı, yarın açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek.

Yeniden değerleme oranı, her yıl ekim ayı itibarıyla gerçekleşen ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yi-ÜFE) göre belirleniyor.

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FİYAT ENDEKSİ YARIN BELLİ OLACAK

TÜİK'in, Ekim ayı fiyat endekslerini bu yıl 4 Kasım’da açıklaması bekleniyor. Bu oran, kamu hizmetlerinden pasaport defteri gibi ürünlerin ücretlerine, harçlara, vergi ve cezalara kadar birçok kalemde otomatik zam anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanların, zam oranını artırma veya azaltma yetkileri bulunsa da bu yetkiler genellikle sınırlı ve nadiren kullanılıyor.

ORANA GÖRE ZAMLAR NETLEŞECEK

2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlenmişti. Bu oran, vatandaşların ödeyeceği vergi, harç ve cezaları doğrudan etkiliyor. Örneğin, gelir vergisi dilimlerinde yüzde 15'lik kısmın sınırı, yeniden değerleme oranına göre şekilleniyor. Ayrıca, işverenlerin günlük yemek istisnaları, kira gelirleri vergilemesi ve çeşitli kamu hizmetleri ücretleri de bu oran doğrultusunda güncellenecek. Pasaport, ehliyet, trafik cezaları, çevre temizlik vergisi gibi pek çok ödeme kalemi, yeniden değerleme oranındaki artışla zamlanacak.