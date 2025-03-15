Muayeneden geçmeyen aracını benzin döküp ateşe verdi

İstanbul Tuzla’da, araç muayene istasyonuna gelen Yavuz K.'nin otomobili muayeneden geçmedi.
Duruma karşısında öfkesine hakim olamayan sürücü, olayın ardından otomobili kenara çekip, eline aldığı benzini aracına dökmeye başladı.
Otomobilin alev aldığını gören çevredekiler yangına müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
52 yaşındaki Yavuz K.'nin aracını ateşe verdiği anlar çevredekilerin kamerasına yansıdı.