Muayeneden geçmeyen aracını benzin döküp ateşe verdi

Kaynak: AA
Muayeneden geçmeyen aracını benzin döküp ateşe verdi

Tuzla'da aracı muayeneden geçmemesine sinirlenen bir kişi, aracını benzin döküp yaktı.

İstanbul Tuzla’da, araç muayene istasyonuna gelen Yavuz K.'nin otomobili muayeneden geçmedi.

Duruma karşısında öfkesine hakim olamayan sürücü, olayın ardından otomobili kenara çekip, eline aldığı benzini aracına dökmeye başladı.

Otomobilin alev aldığını gören çevredekiler yangına müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

52 yaşındaki Yavuz K.'nin aracını ateşe verdiği anlar çevredekilerin kamerasına yansıdı.

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