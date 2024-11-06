Muayeneye gitmeden önce ustaya arabanın en çok nelerine baktırılmalı? Uzmanlar tek tek anlattı

Araç sahipleri için düzenli muayene, güvenli sürüş ve araç performansı açısından büyük bir öneme sahip olmasıyla dikkat çekti.

Ancak muayeneye gitmeden önce bazı kritik bileşenlerin kontrol edilmesi, olası sorunların önüne geçebilir. Uzmanlar, muayene öncesinde dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı.

FREN SİSTEMİ

Frenler, aracınızın en önemli güvenlik bileşenlerinden biri. Muayene öncesinde fren balatalarının ve disklerinin durumunu kontrol ettirmeniz gerekir. Ayrıca, fren hidroliği seviyesinin yeterli olup olmadığını da kontrol ettirmek önemli.

AYDINLATMA VE ELEKTRİK SİSTEMİ

Farlar, sinyaller ve fren lambaları gibi aydınlatma elemanlarının düzgün çalıştığından emin olunmalı.

Elektrik sistemi kontrolleri, akü bağlantılarının sağlamlığı ve elektrik devrelerinin işlevselliği açısından da yapılmalı.

LASTİKLER VE SÜSPANSİYON

Lastiklerin diş derinliği ve genel durumu, muayenede dikkat edilen önemli unsurlardan biri.

Ayrıca, süspansiyon sisteminin de kontrol edilmesi, aracın yol tutuşunu ve sürüş konforunu artırır.

EGZOZ VE EMİSYON KONTROLÜ

Egzoz sisteminin sızdırmazlığı ve emisyon değerlerinin yasal sınırlar içinde olup olmadığı kontrol edilmeli.

Egzoz gazı emisyon ölçümü, çevreye zararlı gazların miktarını belirlemek için yapılır ve bu ölçümün geçerli olması muayene için zorunlu.

DİREKSİYON VE YÖNLENDİRME SİSTEMİ

Direksiyon sisteminin düzgün çalışması, aracın kontrol edilebilirliği açısından kritik öneme sahip.

Direksiyon kutusu, direksiyon mili ve bağlantı elemanlarının kontrol edilmesi gerekli.

GÜVENLİK DONANIMLARI

Araçta bulunması gereken ilk yardım çantası, yangın söndürücü, reflektör ve stepne gibi güvenlik ekipmanlarının eksiksiz ve kullanıma hazır olması gerekir. Bu ekipmanların eksikliği, muayeneden geçememenize neden olabilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Oto Tamir Uzmanı Ali Demir, "Araç muayenesine gitmeden önce fren, aydınlatma ve lastiklerin kontrol edilmesi şart. Bu unsurların düzgün çalışmaması, hem muayenede sorun yaratır hem de sürüş güvenliğini tehlikeye atar." ifadelerini kullandı.

Mühendis Dr. Zeynep Korkmaz, "Araç sahipleri, özellikle fren sistemini, lastiklerin hava basıncını ve aydınlatma sistemlerini kontrol etmelidir. Bu detaylar, hem güvenli sürüş hem de muayene sürecindeki başarınız açısından önemlidir." şeklinde uyarıda bulundu.

Otomotiv uzmanı Ahmet Yılmaz, "Araç muayenesi öncesinde yapılan detaylı kontroller, hem sürüş güvenliğinizi artırır hem de muayeneden sorunsuz geçmenizi sağlar" dedi.

Yılmaz, özellikle fren ve aydınlatma sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti.

Aracınızı muayeneye götürmeden önce bu kritik kontrolleri yaptırmak, hem güvenliğinizi sağlar hem de muayene sürecini sorunsuz geçirmenize yardımcı olacağı bildirildi. Bu kontrolleri ihmal etmemek, uzun vadede aracınızın performansını ve güvenliğini artıracağının altı çizildi.