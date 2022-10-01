Futbolun sadece erkek işi olmadığı gösteren video

Top cambazı kadının yaptığı hareketler sosyal medyada gündem oldu.
TOPU ALDI ŞOVUNU YAPTI
Topu klas hareketle yere indiren kadın, daha sonrasında topu havaya kaldırıp kaleye vurarak ağlara gönderdi. Bu video sosyal medyada gündem oldu.
Top cambazı kadının yaptığı hareketler sosyal medyada gündem oldu.
TOPU ALDI ŞOVUNU YAPTI
Topu klas hareketle yere indiren kadın, daha sonrasında topu havaya kaldırıp kaleye vurarak ağlara gönderdi. Bu video sosyal medyada gündem oldu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.