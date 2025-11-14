Muazzez Abacı, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmasının ardından 78. doğum gününde yaşamını yitirdi. Usta sanatçı bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

CENAZESİ UÇAKLA TÜRKİYE’YE GETİRİLECEK

Sanatçının naaşının Türkiye’ye getirilmesi sürecinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devreye girdi. Abacı’nın cenazesi uçakla Türkiye’ye getirilecek. Sürecin her aşaması, sanatçının kızı Saba Abacı ve menajeri Taner Budak ile yakın koordinasyon içinde yürütülüyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığında özel bir ekip oluşturularak, cenazenin nakli ve tören hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar takip ediliyor.

TÖRENİNİN TARİHİ DEĞİŞTİ

Abacı için gerçekleştirilecek olan veda töreni, pazar günü saat 12.00’de İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Cenaze namazı ise 17 Kasım Pazartesi günü öğle namazına müteakip, Ankara’da Kocatepe Camii’nde kılınacak. Ardından Abacı, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.