Muazzez Ersoy dolandırıcıların hedefi oldu: Hiçbirine inanmayın

Dolandırıcıların hedefinde bu kez ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy vardı. Ersoy'un adını kullanarak ürün satan dolandırıcılar hakkında ünlü şarkıcı yasal işlem başlattı.

Muazzez Ersoy, avukatı aracılığıyla adını kullanarak ilaç ve kozmetik ürünü satan kişi ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ersoy, konuyla ilgili olarak şunları söyledi;

"Sosyal medya ve dijital medyada kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından hazırlanan sözde ilaç, krem reklamlarından bilgim var. Avukatım gerekli adımları attı. Ne var ki bu sahte reklama ve reklamlara inananlar olduğunu da duymaktayım. Hiçbir ilaç, merhem reklamında oynamadım, rol almadım. Lütfen benim tarafımdan, sosyal medya hesaplarımda paylaşılmayan hiçbir reklama inanmayın, bağlantıya tıklamayın, paranızdan ve sağlığınızdan olmayın.”