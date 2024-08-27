Muazzez Ersoy sahne tarzıyla şaşırttı! Kıyafetiyle şaşırttı

Türk sanat müziğinin "nostalji kraliçesi" olarak adlandırılan ve 66 yaşında olan Muazzez Ersoy, etkinlikte Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan oluşan bir repertuar sundu.

Bu özel konsept kapsamında, yüz yıl öncesinden günümüze uzanan ve hafızalarda iz bırakan parçaları büyük bir duygu yoğunluğuyla seslendirdi.

Sahnedeki performansının her anında enerjisiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Ersoy, giydiği derin dekolteli kıyafetiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Göz alıcı ve zarif kıyafeti, etkinliğin görsel şıklığını artırdı ve şarkıcının zarif duruşunu ön plana çıkardı.

Muazzez Ersoy'un bu etkinlikteki tarzı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Takipçileri, şarkıcının sahnedeki şıklığı ve enerjisi hakkında çeşitli yorumlarda bulunarak, onun sahne performansını ve giydiği kıyafeti övgü dolu sözlerle değerlendirdi.