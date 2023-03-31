Muazzez Ersoy: Selami Şahin'in şaka yaptığını düşündüm. Taciz iddialarını yorumladı

Muazzez Ersoy, torunu Emir ile birlikte önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Bodrum’daki yazlıklarına ev eşyası bakmaya geldiğini söyleyen Muazzez Ersoy, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Deprem felaketinin etkisinden hala kurtulamadığını ifade eden Muazzez Ersoy, "Yaşadığımız felaketi hala unutamadık. İçimizde sızısı var. Kendimizce o bölgelere bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. "Benim çocuklarım da Adana’daydı. Orada depremi yaşadılar. Şimdi onlar burada. Anne biraz sıkıntılı. O psikolojiden kurtulmaya çalışıyor. Şu an psikiyatriden destek alıyor. Çok büyük bir olay yaşadılar. O bölge iki büyük felaket yaşadı. Şimdi burada beraberiz. Devletimizin sayesinde her şey yoluna girecek. Tabii 11 il ve ilçeleri etkilendi. Bu da biraz zaman alacak. Hep birlikte el ele vererek yaraları saracağız" diye konuştu.

Ersoy, müzisyen dostu Selami Şahin'in infial yaratan görüntüleri hakkında konuştu. Selami Şahin’in Etiler’de yoldan geçen hayranlarını, çeşitli nedenlerle ofisine davet ettiği ve kadınların bu durumdan rahatsız olduğu iddia edilmişti.

Muazzez Ersoy, o görüntülerin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: Şaka yapmıştır diye düşündüm. Çünkü sevgili Selami çok espritüel, şaka yapmayı seven bir insan, hayat dolu, espridir diye düşünüyorum” Ersoy, Şahin’in hasta olduğu iddialarına ise “Ben hasta olduğunu görmedim. Ne zaman karşılaşsak ‘Muzo naber?’ der. Onun dışında bir hastalığı var mı bilmiyorum. Kişilik yapısında hep espri vardır. O şekilde yorumladım. Tabii herkesin yorumu farklıdır. Bir şey diyemiyorum."

Ersoy’un geçtiğimiz yaz taktığı ünlü bir markaya ait 180 bin lira değerindeki saat çok konuşulmuştu. Ersoy, saatin hatırlatılıp “Kimin hediyesiydi?” sorulması üzerine “Leylekler getirdi. Tanıdık leylek bunlar” açıklamasında bulundu.

