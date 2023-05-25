‘Mübadele Öyküleri’ Foça ve Bornova’da sahnelenecek

Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 100. yılında ‘Mübadele Öyküleri’ isimli oyun, 27 Mayıs’ta Foça’da Reha Midilli Sahnesi’nde; 30 Mayıs’ta ise Bornova Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

‘Mübadele Öyküleri’ Foça ve Bornova’da sahnelenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege’nin her iki yakasında derin izler bırakan nüfus mübadelesinin 100. yılını anıyor. Öykü Tiyatro Topluluğu’nun mübadil ailelerin göç hikayelerini konu alan ‘Mübadele Öyküleri’ isimli oyun 27 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Foça’da Reha Midilli Sahnesi’nde; 30 Mayıs Salı günü de saat 20.30’da Bornova Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşacak.

Erhan Ceylan’ın ‘Kör Bir Nokta’, Merve Serbest’in ‘Deniz Ötesi’, Nuri Demir’in ‘Stella’nın S’si’ ve Hakan Sipahioğlu’nun ‘Odisseus’u Aramak’ isimli öykülerinden oluşan oyunun yönetmenliğini Bilgehan Oğuz yaptı.

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